Kto i za co powinien dostać tytuł „Osioł Roku” i dlaczego zasługuje na niego bardziej niż aktor Jerzy S.? Kto jest szczęśliwy w kraju, a kto nie i dlaczego ci pierwsi, to właściwie tylko wyborcy PiS? Do tego skutki propagandy sukcesu i kulisy eliminacji do Eurowizji. Robert Górski i Mariusz Cieślik zapraszają na cotygodniowy, satyryczny przegląd wydarzeń.