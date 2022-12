Koalicja jak kot Schrödingera: jednocześnie jest i jej nie ma

Tkwimy w dniu świstaka, politycy Solidarnej Polski ciągle publicznie krytykują PiS i premiera Morawieckiego, a później nie ma na to żadnej oficjalnej reakcji – ocenia Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.

Co może zadecydować o wyjściu z klubu PiS posłów Zbigniewa Ziobry? Czy czeka nas rząd mniejszościowy? Po co premier spotkał się z politykami PSL? Dlaczego Antoni Macierewicz chciał dorzucić Smoleńsk do uchwały o rosyjskim terroryzmie? O tym w podcaście „Polityczne Michałki”. Na podsumowanie wydarzeń tygodnia w każdy piątek zapraszają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko.

fot. PAP/Radek Pietruszka