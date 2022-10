Konflikt na linii Morawiecki – Sasin zamrożony. „Ale kolejny pucz i tak będzie”

Na tym etapie wyniszczający konflikt nikomu się już nie opłacał. Dziś spór jest zamrożony. Stąd pojednawcze gesty, wspólne konferencje, które mają pokazać jedność, a cała reszta toczy się już podskórnie – ocenia Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.

W podcaście „Polityczne Michałki” również o tym, co ugrała Solidarna Polska, doprowadzając do dymisji ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego, jak Szymon Sękowski vel Sęk na tym stanowisku wpłynie na polską politykę unijną i czy to już koniec sporu samorządów z rządem o węgiel.

fot. PAP/Radek Pietruszka