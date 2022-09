Polityka na Forum Ekonomicznym. „Przegląd fobii prezesa Kaczyńskiego”

Którzy politycy pojawili się w tym roku w Karpaczu? Dlaczego zabrakło kierownictwa PO? Czy wystąpienia prezesa PiS na Forum Ekonomicznym wpłynie na kampanię wyborczą? Dlaczego Jacek Kurski stracił stanowisko? Czy PiS-owi uda się zmienić ordynację wyborczą do Sejmu? O tym w podsumowaniu wydarzeń tygodnia rozmawiają Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński.

– Wszyscy spodziewali się newsa, którego miał przedstawić Jarosław Kaczyński w trakcie debaty o realizmie politycznym, a otrzymaliśmy przegląd frustracji i fobii prezesa PiS, który mówił o obcości kulturowej Zachodu wobec Polski i o swoich dziwnych doświadczeniach sprzed 33 lat w Wiedniu. Zdaniem Kaczyńskiego, Polska zdecydowała się wejść od UE, żeby cywilizacyjną przepaść zasypać, ale mimo to jest zagrożona przez politykę Niemiec – tak o wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego na Forum Ekonomicznym w Karpaczu mówił Michał Szułdrzyński. – Forum na początku sezonu politycznego to była okazja, by narzucić newsa, nową deklarację dotyczącą np. Unii Europejskiej, to by rezonowało. Teraz można się spodziewać jeszcze bardziej podkreślania odrębności kulturowej Polski – dodaje Michał Kolanko.

