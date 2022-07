O co chodzi w rywalizacji wewnątrz PiS?

Można odnieść wrażenie, że przeciwnicy Mateusza Morawieckiego wkładają wiele wysiłku, by z partii rządzącej wychodziły same niepochlebne opinie na temat tego, co robi i zrobił premier – mówią Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w podsumowaniu wydarzeń tygodnia.

Jak zauważają prowadzący podcast „Polityczne Michałki”, takie wypowiedzi pojawiają się od lat zawsze, gdy jest kryzys. – Ale teraz to coś więcej niż cykl narzekań na premiera – ocenia Michał Kolanko.

Wiele emocji budzą również inne wypowiedzi polityków PiS. Minister edukacji Przemysław Czarnek radzi, by „jeść trochę mniej i trochę taniej”, premier Mateusz Morawiecki namawia Polaków, by przed sezonem grzewczym ocieplali swoje domy. Z kolei radna PiS ze Szczecina, Małgorzata Jacyna-Witt, została zawieszona w prawach członka partii po publikacji na Twitterze, w której chwali się „elitarnym” hobby”. – Obywatel, który zastanawia się za co zapłacić rachunki, skąd wziąć węgiel na ogrzewanie, gdy słyszy takie słowa od władzy, która nieźle sobie żyje z jego podatków, czuje się jakby ktoś plunął mu w twarz – mówi Michał Szułdrzyński.

Prowadzący podcast zastanawiają się również dlaczego PO ustami Donalda Tuska zgłosiła pomysł czterodniowego tygodnia pracy.

fot. PAP/Rafał Guz