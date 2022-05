Druga kadencja Adama Glapińskiego. Pyrrusowe zwycięstwo PiS?

Bardziej skuteczna wydaje się opozycja w przekonywaniu o tym, że mamy do czynienia z inflacją Glapińskiego, niż PiS i premier Morawiecki, który mówi o putinflacji – oceniają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w podcaście „Polityczne Michałki”.

– Sondaże pokazują, że Polacy uważają Glapińskiego za głównego winowajcę inflacji, rosnących cen i rat kredytów. Przedłużenie kadencji oznacza, że chłopiec do bicia dla opozycji zostaje na stanowisku i będzie można nadal grać tym argumentem – mówi Michał Szułdrzyński. – Ten wynik to dobra wiadomość dla PiS. Pokazuje, że większość w kluczowych sprawach wciąż jest. Na wcześniejszych posiedzeniach klubu PiS Jarosław Kaczyński sugerował, że gdy rząd zacznie przegrywać ważne głosowania personalne to będzie sygnał do wyborów – dodaje Michał Kolanko.

W podsumowaniu wydarzeń tygodnia również o tym, co dzieje się w Solidarnej Polsce, do której dołączyła nowa posłanka, jak wyglądają negocjacje w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, po co Platformie Obywatelskiej Kampus Polska 2.0 i jak Jarosław Kaczyński mobilizuje posłów i sprawdza struktury PiS.

fot. PAP/Marcin Obara