Jak wygrana Orbana i wojna w Ukrainie zmieniają polskie sojusze

Spór o przeszłość, o to kto z kim zawarł sojusze i kogo wspierał, będzie trwał aż do wyborów – oceniają Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński w podcaście „Polityczne Michałki”.

– Odwołano kolejne spotkanie grupy wyszehradzkiej. To sygnał o nowej rzeczywistości, w której jesteśmy. PiS nie jest już w stanie kontynuować współpracy z Viktorem Orbanem, przynajmniej dopóki on nie zmieni swojej polityki – ocenia Michał Kolanko w podsumowaniu wydarzeń tygodnia. – Partia rządząca musi przeorientować swoją politykę, już nie na kilka tygodni, ale może na kilka lat – dodaje. Jak ocenia Michał Kolanko, wątek węgierski pojawia się również z powodu polskiej polityki. – Węgry używane są przez opozycję, jako narzędzie do tego, by uderzać w rząd PiS – mówi.

Tymczasem politycy PiS mówią o polityce międzynarodowej Donalda Tuska opartej na dobrych relacjach z byłą kanclerz Niemiec, Angelą Merkel. – To kamień młyński u jego szyi – mówi Michał Koalnko. I jak ocenia, PO próbuje zmienić temat wojny na temat jej konsekwencji na życie zwykłych ludzi.

W podcaście również o tym, który polski polityk w 2006 roku spotkał się z Siergiejem Ławrowem i mówił o polepszeniu relacji polsko-rosyjskich, czy oskarżenia Emanuela Macrona wobec Mateusza Morawieckiego mogą wpłynąć na pozycję premiera, dlaczego Jarosław Kaczyński wraca do tematu Smoleńska, dokąd prowadzi gra o KPO oraz jak zmienia się pozycja Rafała Trzaskowskiego.

