PiS gra skrzydłami, opozycji brakuje tlenu politycznego

Wojna będzie trwała długo. Odkształcenie polityki w tych nowych czasach będzie długoterminowe, potrwa co najmniej do końca obecnej kadencji PiS-u – oceniają Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński w podcaście „Polityczne Michałki”.

– Wzmacnia się pozycja obozu prezydenckiego i gołębiego skrzydła PiS. Nawet pozycja Jarosława Kaczyńskiego w tej sytuacji jest nowa – mówi Michał Kolanko. Jak dodaje, Prezydent ustawia się w roli bezpiecznika, ale bycie w kontrze do takich propozycji jak Lex Czarnek, to dla niego sytuacja niebezpieczna.

Jak zauważają prowadzący podcast, Prezes PiS regularnie wrzuca do debaty publicznej temat Smoleńska. – Wszystko, co mówi Jarosław Kaczyński, jest polityczne, zwłaszcza w takiej sprawie, jak Smoleńsk. To przesłanie nie jest przypadkiem, ale w obecnych czasach nie będzie budziło takich emocji jak kiedyś, w czasie, gdy trwa wojna i słyszymy o wydarzeniach w Ukrainie. Być może to sygnał dla elektoratu, że kurs PiS się nie zmienia – mówi Kolanko.

Tymczasem Donald Tusk objeżdża Polskę. – Lider Platformy pokazuje , że jest blisko ludzi i spraw, które są bieżące. Politycy opozycji chcą pokazać, że w tak trudnej sytuacji, jak wojna, wszyscy są zaangażowani. Ale to nie znaczy że nie ma innych problemów: drożyzny, kredytów, dlatego trzeba wrócić do spotkania ze zwykłymi ludźmi. To przygotowanie do kampanii wyborczej. Bez tego PO i cała opozycja nie będą miały wielkich szans na zwycięstwo – ocenia Michał Kolanko.

W podcaście również o sporze PiS ze Zbigniewem Ziobro o Izbę Dyscyplinarną oraz o efektach wizyty Joe Bidena w Polsce.

