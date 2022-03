Opozycja wobec wojny w Ukrainie: To nie czas na politykę partyjną

Rosyjska inwazja na Ukrainę zmienia debatę polityczną. Jak odnajdują się w niej partie opozycyjne? Komentują Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński w podcaście „Polityczne Michałki”.

– Sytuacja sprzyja rządzącym, bo to od prezydenta, premiera i ministrów wymagamy reakcji na to, co się dzieje. Bardzo aktywny jest też Donald Tusk organizujący spotkania i konferencje – mówi Michał Szułdrzyński. – Mniejszym graczom jest trudniej niż największym siłom odnaleźć się w tej sytuacji, bo mają mniejsze środki oddziaływania – zaznacza.

Jak zauważają prowadzący podcast, wojna w Ukrainie szczególnie wpłynie na retorykę Solidarnej Polski i Konfederacji. – Temat konfliktu z UE przestał być tematem politycznym. Wszyscy czują się bezpiecznie, widząc, że Wspólnota działa razem. O tę jedność apelują politycy, więc nie można jednocześnie wymagać wspólnego działania i atakować UE. Temat ataku na suwerenność prawie zniknął – ocenia Michał Kolanko.

– Paweł Kukiz przed wybuchem wojny był w centrum ze względu na komisję ds. inwigilacji. Nie wiadomo, czy ona powstanie. Ta sprawa dzisiaj mało kogo obchodzi – dodaje Michał Szułdrzyński.

fot. PAP/Paweł Supernak