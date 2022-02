Jak konflikt w Ukrainie wpłynie na polską politykę?

Wszystkie zewnętrzne konflikty przyciągają całą uwagę na jakiś czas. Później polityka będzie się toczyć wokół najważniejszych wewnętrznych tematów. Tak było w przypadku koronawirusa. Bardzo szybko rozpoczęła się kampania prezydencka i polaryzacja Polaków tematem pandemii. Teraz sytuacja jest inna, ale mechanizm będzie podobny – ocenia Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.

– Jeśli na pasie przygranicznym zostanie ponownie wprowadzony stan wyjątkowy, w praktyce wyeliminuje to możliwość wcześniejszych wyborów – dodaje Michał Kolanko w cotygodniowym podsumowaniu wydarzeń.

Prowadzący podcast „Polityczne Michałki” przyglądają się też temu, jak na wojnę w Ukrainie reagują liderzy największych polskich partii. – To Donald Tusk nadaje rytm w Platformie Obywatelskiej – ocenia Michał Szułdrzyński. Lider PO na swoim koncie na Twitterze jako lider partii EPP napisał: „Rządy UE, które zablokowały sankcje, okryły się hańbą”. Przeciwne zablokowaniu dostępu Rosji do systemu SWIFT są m.in. Niemcy, Włochy i Węgry. To otwarta krytyka Donalda Tuska skierowana wobec partnerów z EPP. Borys Budka z kolei mówi o zażegnaniu przez Polskę sporu z KE dotyczącego praworządności i wypracowaniu takiej ustawy ds. obronności, którą poprą wszystkie partie.

Czy wojna w Ukrainie pozwoli odbudować się politycznie premierowi Morawieckiemu? – Jeśli wybory odbędą się w terminie, za rok, to ważnym komponentem kampanii będzie kwestia bezpieczeństwa: militarnego, żywnościowego, energetycznego – zauważa Michał Kolanko.

fot. PAP/Tomasz Gzell