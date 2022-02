Ustawa Dudy, koniec sporu o Turów. Obóz rządzący zamyka fronty konfliktu z UE

Im dłużej nie ma miliardów z Unii, tym większa będzie presja na prezesa PiS, by iść do przodu – komentują Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński w podsumowaniu wydarzeń tygodnia.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał wczoraj w Pradze porozumienie kończące spór o kopalnię w Turowie, co spowodowało wycofanie przez Czechów skargi z TSUE. Prezydent Andrzej Duda chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej i powołania nowego organu w Sądzie Najwyższym – izby odpowiedzialności zawodowej. – To gest, którego nasi zagraniczni partnerzy potrzebowali. Bo gdyby Polska trwała w uporze i nie wykonywała wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, powodowałoby to dalsze naliczanie kar i pogarszanie sytuacji, która i tak jest trudna z powodu zagrożenia rosyjską inwazją na Ukrainę. Polska domaga się od Zachodu solidarności, ale sama tę solidarność powinna okazać w ważnej dla UE kwestii. Duda taki sygnał nadał – mówi Michał Szułdrzyński.

Czy założenia ustawy o Izbie Dyscyplinarnej rozwiążą spór z KE? Jak na pomysł prezydenta zareagował obóz rządzący? Czy ustawa rozwiąże problemy polskiego sadownictwa? Czy opozycja poprze prezydencki pomysł? O tym wszystkim w podcaście „Polityczne Michałki”.

fot. PAP/Leszek Szymański