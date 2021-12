Czy PiS ma już spokojną większość?

PiS-owi udało się przyjąć budżet, mimo spekulacji, że mogą być z tym kłopoty, głosował również wiceminister Mejza, który miał być na urlopie – mówią Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w podsumowaniu wydarzeń tygodnia.

– Większość jest, ale kontekstowa. W przypadku ustawy posła Czesława Hoca będzie potrzebna opozycja, bo nawet wśród polityków PiS są podziały – wicerzecznik partii Radosław Fogiel powiedział, że kilkanaście osób nie zgadza się na tę ustawę – zauważa Michał Kolanko. – PiS podchodzi do tej ustawy jak do zgniłego jajka. To miała być najpierw ustawa rządowa, prace legislacyjne trwały wiele miesięcy, ustawa miała dawać silne narzędzia pracodawcom, których pracownicy nie chcieli się szczepić. Teraz prace się przedłużają – dodaje Michał Szułdrzyński.

W podcaście również o kolejnych działania Zbigniewa Ziobry w sprawach europejskich oraz czy PO wchłonie posłów i senatorów, którzy odeszli z Lewicy.

fot. PAP/Tomasz Gzell