Premier podgrzewa polaryzację na linii PiS – PO

Odpowiedź PiS na ubiegłotygodniowe demonstracje prounijne przyszła podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu. – To było najbardziej antyunijne wystąpienie Mateusza Morawieckiego w historii – ocenia Michał Szułdrzyński w podcaście „Polityczne Michałki”.

Premier podczas wystąpienia przekonywał: Polexit to fake news i wymysł Tuska. – To był sygnał do bazy PiS. Ustawienie sporu i polaryzacji. Ona musi mieć swoje bieguny – tak wypowiedź Mateusza Morawieckiego ocenia Michał Kolanko. I dodaje, że politycy partii rządzącej w tak zarysowanym sporze widzą same korzyści, a polaryzacja na linii PiS – PO spycha inne partie na margines. Natomiast, jak mówi Michał Kolanko, sytuacja po prounijnych demonstracjach jest dla PiS bardzo niewygodna. – Prawo i Sprawiedliwość musi utrzymać swoją prawą flankę, a nie dawać ją komuś kogo w sumie i tak finansowało – ocenia.

Jak Platforma odpowie na polaryzację? Jak wygląda nowy układ sił w Zjednoczonej Prawicy? Co z wyborami okręgowymi w PiS? Jaka jest pozycja Morawieckiego w obozie władzy? O tym w nowym odcinku podcastu „Polityczne Michałki”.

fot. PAP/Paweł Supernak