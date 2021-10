Osocze mogłoby ratować w Polsce więcej chorych

Rozmówca Zuzanny Dąbrowskiej – Adrian Goretzki, przez lata prezes i przedstawiciel organizacji pacjentów z chorobami rzadkimi – w rozpoczynającym się tygodniu świadomości o osoczu zwraca uwagę na potencjał Polski w rozwoju terapii opartych na tej życiodajnej substancji.

– Składniki osocza odpowiadają za m.in. takie procesy jak krzepnięcie krwi, czy też walka z infekcjami – podkreśla ekspert w podcaście. – Dlatego oddając osocze – oddaje się bardzo istotną część białek, które mogą pomóc innym osobom. Osocze jest co najmniej tak samo ważne, jak pełna krew oddawana tak chętnie przez Polaków.

Jak wielu osobom pomóc mogą leki osoczopochodne? – Według statystyk, osób z pierwotnymi niedoborami odporności jest kilkanaście tysięcy, ale chodzi też o inne choroby rzadkie, a także stany zagrożenia zdrowotnego, które nie są rzadkie. Inne choroby, które leczy się produktami z osocza, to np. dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, niedobór alfa1-antytrypsyny (AAT), czy też hemofilia. W Polsce osób wymagających leczenia produktami „osoczo-pochodnymi” jest kilkadziesiąt tysięcy – oblicza ekspert.

I dodaje, że w raporcie, który przygotowała fundacja pacjentów porównano poziom poboru osocza w naszym kraju, do poziomów w Czechach oraz na Węgrzech. – Jeśli chodzi o honorowe dawstwo krwi, to Polska jest na podobnym poziome względem Czech i Węgier. Ale jeśli chodzi o osocze, to statystyki się różnią. W Polsce w 2019 r. pobierano 8 litrów osocza na tysiąc mieszkańców rocznie. W Czechach było to 45 litrów, a na Węgrzech 41 litrów. To pokazuje jaki ogromny potencjał jest do tego, żeby to osocze pobierać i móc produkować z niego leki ratujące życie Polaków – mówi gość podcastu.

fot. Radosław Kaźmierczak

Adrian Goretzki – założyciel i prezes fundacji Healthcare Education Institute – EDUinstitute.org. W latach 2010-2018 lider Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niedoborami Odporności „Immunoprotect”, w latach 2014-2016 członek zarządu Międzynarodowego Zrzeszenia Pacjentów z Niedoborami Odporności (IPOPI). Doświadczony patient advocate, w 2014 roku za swoją działalność na rzecz pacjentów z niedoborami odporności uhonorowany nagrodą im. Luciana Vassaliego, a w 2020 roku Wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Trener, doradca, autor szkoleń online dla organizacji pacjenckich działających w obszarze chorób rzadkich.

Materiał powstał we współpracy z Plasma Protein Therapeutics Association w ramach 9. dorocznego Międzynarodowego Tygodnia Świadomości o Osoczu.

fot. 1 AdobeStock