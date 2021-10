Aleksandra Dulkiewicz: Nie wiemy, jak będą wyglądały finanse samorządu

Za trzy miesiące rozpoczyna się nowy rok budżetowy. My tak naprawdę nie wiemy, jak będą wyglądały finanse samorządu od 1 stycznia. Nie możemy się o tym dowiedzieć w grudniu, bo zgodnie z przepisami budżet gmin musi być złożony do 15 listopada w radach gmin. Bardzo bym chciała, byśmy za rok o tej porze mieli większą stabilność prawa. Bo nie chodzi tylko o utrudnianie pracy, ale to utrudnia zarządzanie miastem. By mieszkańcy wiedzieli co ich czeka. Czy będzie spełnione to marzenie? Śmiem wątpić – mówi w podcaście „Mówią Prezydenci” prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

– Dyskusja o Polskim Ładzie pokazuje, w jakim chaosie żyjemy. Pewnych rzeczy nie możemy przewidzieć. Nie wiemy co będzie w najbliższym roku budżetowym, a co w kolejnym – tym bardziej. Wiemy za to, że rosną ceny energii, szaleje inflacja – mówiła Dulkiewicz.

W ostatnim odcinku podcastu „Mówią Prezydenci” również o sytuacji na linii rząd-samorząd, przewidywaniach na przyszłość, najważniejszych tematach politycznych w tej sferze na 2022 r. i efektach Polskiego Ładu.

fot. materiały prasowe UM Gdańsk