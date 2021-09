Waldemar Bojarun: Katowice to najbardziej zielone miasto w Polsce

Ponad 40 proc. powierzchni miasta to lasy. A jeśli zsumujemy tereny zielone, parki, użytki rolne i wspominane lasy, to ponad połowa miasta to tereny zielone. To często zaskakuje naszych gości, bo Katowice kojarzą się raczej z kopalniami, hutami, teraz terenami rewitalizowanymi, a nie z tak olbrzymią powierzchnią terenów zielonych, które naprawdę są przepiękne – mówił w podcaście „Mówią Prezydenci” wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun.

– W tej chwili część budżetu obywatelskiego to tzw. Zielony Budżet. To już druga edycja. Zgłoszono ponad 160 pomysłów. Wśród tych wniosków różne elementy „infrastruktury zielonej”, rewitalizację skwerów, parków, tworzenie łąk kwietnych czy projekty dotyczące poprawiania gospodarki wodnej. To pokazuje pewien trend, którego mieszkańcy oczekują od rozwoju metropolii. W sumie budżet obywatelski przekroczy 20 mln złotych, z tego większość może trafić do tych „zielonych” zadań, które wskażą mieszkańcy – mówił o projektach „Zielonego Budżetu” wiceprezydent Bojarun.

Katowice w ciągu ostatnich tylko pięciu lat zaangażowały gigantyczne środki, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza.

– Kosztem 42 mln złotych udało się sfinansować wymianę aż ponad 4 tysięcy źródeł ciepła. To wymiana starych kotłów węglowych. To jest główny kierunek działań miasta – mówił Bojarun.

W podcaście również o edukacji ekologicznej, współpracy między miastami na Śląsku czy o inwestycjach ekologicznych, również w ramach KPO.

„Mówią Prezydenci” to cykl podcastów „Rzeczpospolitej”. Do rozmów zaprosiliśmy prezydentki i prezydentów największych polskich miast, członków Unii Metropolii Polskich. Program prowadzi Michał Kolanko. Słuchaj we wtorki o 12:00 na podcasty.rp.pl oraz w serwisach streamingowych na kanale „Rzeczpospolita: Audycje”.

fot. materiały prasowe