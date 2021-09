Rafał Trzaskowski: Polski Ład to cyniczna polityka rządzących

Rządzący postanowili realizować swoje pomysły w stu procentach za pieniądze samorządów. To nie są pieniądze prezydentów, burmistrzów czy wójtów, ale podatników z całej Polski – mówi o skutkach Polskiego Ładu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– W ocenie skutków regulacji sami rządzący wpisują, że samorządy mają stracić 145 mld złotych przez 10 lat. A budżet państwa ma wyjść na plus. Widać, że rządzący chcą, by za całokształt zapłacili przedsiębiorcy, ludzie najlepiej zarabiający, nowo tworzona klasa średnia, no i samorządy – ocenia w podcaście „Mówią Prezydenci” Rafał Trzaskowski. – To 15 mld zł rocznie odebrane samorządom, a fundusz wyrównujący opiewa na kwotę 8 mld. Tylko połowę pieniędzy rząd chce zwrócić samorządom. Niestety, stosując nieprzejrzyste kryteria. Algorytm ma uderzyć w Warszawę i w duże miasta. Rządzący będą chcieli podejmować decyzje tylko na podstawie kryteriów czysto politycznych, jak to robili wcześniej. Warszawa ma stracić 1 mld 700 mln złotych, a rekompensata – tylko w jednym roku – to kwota 300-400 mln. A to przecież kolejna zmiana podatkowa, która uderza w samorządy – dodaje.

My, samorządowcy głośno o tym mówimy, będziemy też w przyszłym miesiącu demonstrować wszyscy razem, solidarnie. Pokazujemy, jakie są skutki planów rządowych. Problem polega na tym, że jesteśmy później rozliczani tak, jakby tych zmian nie było.

– To wszystko cyniczna polityka rządzących, która ma doprowadzić do tego, że samorządy – zwłaszcza w miastach – nie będą mogły realizować swoich priorytetów. I żebyśmy to my musieli wprowadzać drakońskie oszczędności, ewentualnie podwyżki – mówi Trzaskowski. W rozmowie również o planach samorządowców na przyszłość czy niedawnej kwestii wycofania się województw z tzw. uchwał anty-LGBT.

„Mówią Prezydenci” to cykl podcastów „Rzeczpospolitej”. Do rozmów zaprosiliśmy prezydentki i prezydentów największych polskich miast, członków Unii Metropolii Polskich. Program prowadzi Michał Kolanko. Słuchaj we wtorki o 12:00 na podcasty.rp.pl oraz w serwisach streamingowych na kanale „Rzeczpospolita: Audycje”.

fot. PAP/Marcin Obara