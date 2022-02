„Mieszkańcy Kijowa przeszli w stan spokojnego wyczekiwania. Nie rozmawiają tylko o tym, kiedy wybuchnie wojna. A gdy to robią, to raczej o tym, czy i w jaki sposób będą bronić swej ojczyzny. Lista chętnych do wstąpienia do wojsk obrony terytorialnej jest coraz dłuższa” – mówi Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego w „Rzeczpospolitej”.

„Rzecz W Tym” – poniedziałek, 21.02.2022 r.

fot. Bloomberg