Ostra rozgrywka w koalicji wokół Janusza Kowalskiego

W czwartek po kilkunastu miesiącach banicji do rządu wrócił Janusz Kowalski. Z Rady Ministrów został wcześniej usunięty za publiczne krytykowanie premiera Mateusza Morawieckiego. Kowalski zajął miejsce wiceministra rolnictwa, Norberta Kaczmarczyka, który stracił stanowisko po kontrowersjach wokół swojego prezentu ślubnego i gospodarstwa swojego brata. Na podsumowanie wydarzeń tygodnia zapraszają Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński.

– Relacje między PiS a Solidarną Polską znacznie się pogorszyły przez odwołanie ministra Kaczmarczyka. Rozgrywka sejmowa wokół powrotu Kowalskiego do rządu była dosyć ostra. W grę wchodził nawet brak poparcia dla kandydatów do KRRiT – mówi Michał Kolanko. – Tę nominację natychmiast skontrował Michał Kołodziejczak, który powiedział, że nie będzie rozmawiał z ministerstwem, kiedy jest w nim Janusz Kowalski. Nazwał to niepoważnym podejściem do rolnictwa – dodaje Michał Kolanko.

W podcaście również o ustawie reparacyjnej przedstawionej przez PO, wystąpieniu Donalda Tuska w Poczdamie, słowach Ursuli von der Leyen, która podczas dorocznego przemówienia o stanie Unii Europejskiej przyznała, że „trzeba było słuchać Polski”. W podsumowaniu wydarzeń tygodnia także o wynikach wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej oraz przesunięciu terminu wyborów samorządowych.

Podcast „Polityczne Michałki” to podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Na program w każdy piątek o 12:00 zapraszają Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz Michał Kolanko z działu krajowego.

fot. PAP/Marcin Obara