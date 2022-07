Pierwszy etap kampanii: mobilizacja w PO, konflikty w PiS

W opublikowanym w ubiegły piątek sondażu przeprowadzonym przez Kantar, opozycja pierwszy raz od 2015 roku wygrywa z PiS. – PO, partia z długą historią, to nie jest mała łódeczka, której nawet ktoś taki, jak przewodniczący Tusk może szybko nadać nowy kurs. To duży statek, który wolno skręca. Jeśli ta zmiana mentalności i mobilizacja jest w terenie, wśród samorządowców, to oznacza że ludziom teraz „chce się chcieć”. Widać, że w strukturze Platformy są dobre nastroje – ocenia Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.

Prowadzący podcast „Polityczne Michałki” podsumowują pierwszy etap kampanii wyborczej. Przyglądają się aktywności Donalda Tuska w mediach społecznościowych oraz konfliktom wewnątrz partii rządzącej. W audycji również o tym, co oznacza nominacja ministerialna Arkadiusza Czartoryskiego i tweety Witolda Waszczykowskiego oraz na czym polega gra wokół podwyżek dla polityków.

fot. Jerzy Dudek/Fotorzepa