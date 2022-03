Premierzy w Kijowie, Tusk w Budapeszcie. „Maszyna polityczna ma dodatkową amunicję”

Misja premierów Polski, Czech i Słowenii miała naświetlić światu kwestię agresji na Ukrainę i pokazać Ukraińcom, że mają poparcie UE – mówi Michał Kolanko w podsumowaniu wydarzeń tygodnia.

– Uczestnictwo Jarosława Kaczyńskiego w misji miało pokazać, że on też w tym kryzysie odgrywa znaczącą rolę, że nie tylko premier i prezydent zajmują się dyplomacją na najwyższym szczeblu – zaznacza Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.

– Bardzo widoczny jest rozdźwięk pomiędzy solidarnym zaangażowaniem całej sceny politycznej w Polsce po stronie Ukrainy, a tym jak został potraktowany wczoraj prezydent Zełenski w niemieckim parlamencie, po jego wystąpieniu nie było żadnej debaty – ocenia Michał Szułdrzyński. Jak zauważa, według ośrodków badania opinii publicznej, niechęć Polaków do Niemców jest teraz bardzo silna, to zjawisko szersze, wybiegające poza elektorat PiS-u. – W przekonaniu bardzo wielu Polaków Niemcy zawiedli, prowadzili politykę prorosyjską – mówi Szułdrzyński. – Sklejanie Tuska z Niemcami jest elementem propagandy, to że wielu Polaków solidaryzuje się z Ukrainą i ma wątpliwości wobec Niemiec i ich pomocy Ukraińcom, to gra na negatywnym sentymencie do Tuska – dodaje.

fot. PAP/Andrzej Lange