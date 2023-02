Lista spraw PL2050 i PSL. „I lista kawalerów do wzięcia”

„Ogłoszenie wspólnej pracy nad listą spraw do załatwienia po wyborach nie skończy się wspólnym startem Polski 2050 i PSL-Koalicji Polskiej na jednej liście wyborczej. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak – Kamysz budują swoją siłę przetargową w rozmowach z Donaldem Tuskiem” – mówi Michał Szułdrzyński w rozmowie z Cezarym Szymankiem.

O tym, że podczas konferencji prasowej w Senacie Hołownia i Kosiniak-Kamysz mają ogłosić współpracę programową jako pierwsza informowała w poniedziałek wieczorem „Rzeczpospolita”.

„Tak, chcemy stworzyć jedną listę. Jedną listę spraw do załatwienia. Wspólną listę spraw do załatwienia. Na coś, na co Polacy czytają od dawna. Wszyscy – i Władek i ja – dostajemy setki wiadomości: kiedy w końcu zajmiecie się tym, co nas dotyczy” – mówił Szymon Hołownia we wtorek stojąc obok Władysława Kosiniaka – Kamysza.

„Chcemy to powiedzieć wszystkim wyborcom partii demokratycznych: jedna lista spraw do załatwienia jest kluczowa, bo dzień po wyborach trzeba przejść do działania” – mówił natomiast Kosiniak-Kamysz stojąc obok Szymona Hołowni.

„Jak patrzymy na nasze programy, to są tam punkty wspólne: poszanowanie praworządności, konstytucji, kwestia bezpieczeństwa, ale też sprawy taniej, czystej zielonej energii, sprawy samorządu, wspólnot lokalnych, decentralizacji państwa, Polski lokalnej” – wyliczał prezes PSL.

W najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Polska 2050 uzyskała 8,3 proc. poparcia, a PSL-Koalicja Polska – 5,1 proc.

W poprzednich wyborach parlamentarnych PSL wystartował w wyborach wraz z Kukiz’15 (politycy Kukiz’15 znaleźli się na listach PSL).

„Nie będzie ani jednej listy, ani dwóch list, ani trzech list, jeśli nie zrobimy tego kroku, na który my dziś się porywamy” – tak Szymon Hołownia odpowiedział na pytanie dlaczego Polska 2050 i PSL nie ogłoszą czy startują w wyborach z wspólnej listy, czy nie.

„Zrobiliśmy największy krok po stronie formacji demokratycznych. Nie widziałem takiej konferencji liderów innych partii” – mówił z kolei Kosiniak-Kamysz.

„Ja nie wierzę w skuteczność opcji: najpierw ustawmy polityków, a potem dopasujemy do tego listę spraw” – stwierdził Hołownia odpowiadając na pytanie o apele Donalda Tuska o stworzenie wspólnej listy wyborczej całej opozycji.

Tymczasem lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zlecił 16 szefom regionów PO przygotowanie „wstępnych list” do Sejmu. Jak wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej” – w trakcie „wyjściowego” posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej w poniedziałkowy wieczór – Tusk miał zadeklarować, że chociaż PO nie przekreśla idei zjednoczenia opozycji, to nie może już zwlekać z budowaniem list.

„W tym kontekście deklaracje Donalda Tuska o początku prac nad listami wyborczymi i śmierci tematu wspólnej listy opozycji wypada potraktować w kategoriach podniesienia poziomu presji na resztę demokratycznej opozycji” – komentuje Bogusław Chrabota.

Fot. PAP/Piotr Nowak