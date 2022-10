„Zdobycie Chersonia przez ukraińskich żołnierzy to – miejmy nadzieję – kwestia kilku dni. Choć przełomem w wojnie nie będzie, stanie się to symbolem słabości rosyjskiego prezydenta. Tego, że jest do pokonania” – mówi Andrzej Łomanowski w rozmowie z Cezarym Szymankiem.

„Rzecz W Tym” – środa, 19.10.2022 r.

fot. PAP/ Gavriil Grigoriv/Kremlin Pool/Sputnik