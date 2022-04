„Ulica lub zagranica. Viktor Orban w inny sposób władzy na Węgrzech już nie odda”

„Skala zwycięstwa Fideszu nad zjednoczoną, węgierską opozycją, jest zaskoczeniem. Ale przede wszystkim dowodem na to, jak przez lata Orban zmienił Węgry pod siebie: przejął media, instytucje, pieniądze. Rozdawał pieniądze na lewo i prawo, ułożył pod siebie ordynację wyborczą. Był już za duży, by upaść w tych wyborach. Czy będzie rządził całą kadencję? Nie wiem” – mówi prof. Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog, dyplomata, publicysta m. in. „Rzeczpospolitej”. W latach 1991-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech.

„Rzecz W Tym” – wtorek, 5 kwietnia 2022 r.

fot. PAP/EPA/Zoltan Mathe