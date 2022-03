Wybory na Węgrzech. „Nawet jeśli Orban przegra, odcinanie go od władzy będzie trwać latami”

„Zwycięstwo Viktora Orbana będzie oznaczało izolację Węgier na arenie międzynarodowej, przede wszystkim ze względu na jego stosunek do Putina. Wygrana opozycji i jej rządy, to będzie ciężka i mozolna praca nad odcinaniem Orbana od władzy: pieniędzy, układów, sądów, mediów. I choć ostatnie sondaże wskazują niewielką przewagę Fideszu nad zjednoczoną opozycją, to wynik niedzielnych wyborów nie jest tak łatwo przewidywalny” – mówi Jędrzej Bielecki z działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”.

„Rzecz W Tym” – czwartek, 31 marca 2022 r.

fot. 1 i 2 Bloomberg