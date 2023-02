O Przyłębskiej, Sikorskim, Glapińskim i paczkomat.

„A może Polska powinna zostać częścią USA, wtedy znikną wszystkie konflikty z Moskwą i Brukselą” – Robert Górski i Mariusz Cieślik komentują między innymi skargę Komisji Europejskiej na polski Trybunał Konstytucyjny. I zapraszają na cotygodniowy, satyryczny przegląd wydarzeń.

„To rozwiążmy wszystko: Trybunał Konstytucyjny, rząd Morawieckiego, misnisterstwo Ziobry i jeszcze prezydenta. A wtedy może dostaniemy KPO” – mówią Górski & Cieślik o wniosku Komisji Europejskiej do TSUE w sprawie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.

„Miał pewnie przykryć program „willa plus”, ale chyba nie wystarczyło” – mówią Górski & Cieślik o informacji holenderskiego dziennika „NRC”, że były szef MSZ, europoseł Radosław Sikorski otrzymuje 93 tys. euro rocznie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za zasiadanie w radzie doradczej. Sikorski odpowiada, że jego „dodatkowe dochody są skrupulatnie zadeklarowane w moim oświadczeniu majątkowym na stronach Sejmu RP”.

„Jak się ma dużo wolnego czasu, to się gawędzi” – mówią Górski & Cieślik o kolejnej konferencji prasowej Adama Glapińskiego, prezesa NBP. Niespełna tydzień temu mówił między innymi tak: „W pewnej telewizji wciąż przypomina się moje wypowiedzi, że inflacji nie będzie. To tak, jakby synoptycy przewidzieli słoneczną pogodę, a tymczasem walnął meteoryt i niebo zasnuło się dymem i mielibyśmy pretensje do nich, że nie przewidzieli właściwie”.

„Jak można komuś zakazać deklinacji?” – dziwią się Górski & Cieślik komentując apel firmy InPost, aby nie odmieniać przez przypadki nazwy należących do niej automatów paczkowych. InPost od lat walczy o swój znak towarowy Paczkomat z Pocztą Polską.