O tym, że Jewgienij Prigożyn jest potrzebny do papieża Franciszka, a Mariusz Pudzianowski – do Jana Pawła II. O tym czy Aleksandr Łukaszenko zna historię Konrada Mazowieckiego, który zaprosił Krzyżaków do Polski. O tym czy Mateusz Morawiecki został lewą ręką Jarosława Kaczyńskiego i o tym czy w rządzie zrobiło się luźniej.

Robert Górski i Mariusz Cieślik zapraszają na ostatni przed wakacjami odcinek podcastu „Polska od ucha do ucha”.

