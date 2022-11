Górski & Cieślik. Polska od ucha do ucha: Od Lewandowskiego do Kaczyńskiego

Dlaczego Lewy nie strzelał w lewo? Czy Kaczyński zawalił Śląsk? Duda nabrany, po raz kolejny. Na satyryczny przegląd wydarzeń tygodnia zapraszają Robert Górski i Mariusz Cieślik.

„Będziemy komentować, to co się dzieje i przewidywać, to co się stanie w przyszłości” – mówią Mariusz Cieślik i Robert Górski w pierwszym odcinku podcastu „Polska od ucha do ucha”.

