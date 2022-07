PiS nie przykryje inflacji

Jak najwyższa od 25 lat inflacja wpłynie na politykę? Czy PiS wymyśli opowieść, która odsunie uwagę od tego problemu? Jak rozwinie się spór między PiS a Solidarną Polską w sprawie KPO? Czego spodziewać się po weekendowej konwencji Platformy Obywatelskiej? O tym w podsumowaniu wydarzeń tygodnia rozmawiają Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński.

W piątek rano GUS podał wstępny odczyt inflacji za czerwiec: o 15,5 proc. wzrosły ceny w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. – Ocena tego, czy rząd radzi sobie z walką z inflacją i czy opozycja ma własne lepsze pomysły, wpłyną na wynik najbliższych wyborów – ocenia Michał Kolanko. – Politycy PiS chcieliby, żeby dominującym tematem rozmów w najbliższych tygodnia była obniżka podatków – dodaje. – Mocnym punktem propagandowym ma być dokończenie muru na granicy z Białorusią, ale chyba bardziej niż by się odgrodzić i zatrzymać falę potencjalnych uchodźców, to po ty, by pokazywać, że opozycja była przeciwko tej zaporze – zauważa Michał Szułdrzyński. Jak ocenia wśród tematów, które mają odwrócić uwagę wyborców od drożyzny są też wypowiedź prezesa PiS na temat osób transpłciowych, która padła podczas spotkania z mieszkańcami Włocławka oraz powracające antyniemieckie

